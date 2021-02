Per var en arbeidsglad bonde hele livet ut

En bauta i norsk landbruk.

Det er tungt å tenke på at Per ikke lenger er blant oss, skriver nekrologforfatterne. Foto: Privat

Nekrolog

Av Kirsten Indgjerd Værdal, Bjørn Iversen og Harald Milli

Med Per Aas er en bauta i norsk landbruk og en svært god venn gått bort. Per hadde en bakgrunn og noen egenskaper som gjorde at han nesten som en selvfølge, fikk en ledende rolle i landbruket. Garden Opsahl i Eidsvoll var basen, og Per ble en kunnskapsrik og arbeidsglad bonde hele livet ut. Gjennom ulike roller opparbeidet han seg en innsikt i landbrukspolitikk som var helt enestående. Dette gjaldt ikke minst tiden som politisk rådgiver og statssekretær i Landbruksdepartementet.