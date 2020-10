Nekrologer: Tor Brekke

Av Øivin Fjeldstad, Berit Henriksen, Terje Sommer, Leif Teksum og Anne Øian

Banksjef Tor Brekke døde 23. september, 87 år gammel. Vi har mistet en kjær sjef, kollega og venn.

Tor var ektefødt bergenser, men Oslo ble hans arbeidssted. Etter en god juridikum og tjeneste som dommerfullmektig kom han til Bergens Privatbank. Han ble raskt depotsjef. Etter et opphold som norgessjef i Scandinavian Bank i London kom han tilbake som banksjef.

Da Bergens Privatbank og Bergens Kredittbank fusjonerte til Bergen Bank i 1975, ble Tor etter hvert sjef i Oslo. Han ble senere viseadministrerende direktør. Det var i denne perioden Tor fikk vist hvilken eminent leder han var. Han rekrutterte nye medarbeidere som tilførte banken verdifull kompetanse. Han delegerte ansvar, og man kunne stole på å ha hans fulle støtte dersom situasjonen ble vanskelig. Han var en god kundebehandler og hadde et fortreffelig judisium. For yngre kolleger med mindre erfaring fra kredittarbeid blir han husket som den erfarne, kloke, kunnskapsrike og lojale sjef.

Innad i banken var det konkurranse mellom Oslo og Bergen, og Tor fikk gleden av å se Oslo-kontoret vokse. Mange av dem som arbeidet i Bergen Bank, Oslo, ser på denne tiden som den morsomste og mest utfordrende tid de har hatt i sine yrkesliv. Tor skal ha mye av æren for dette og en stor takk.

Tor ble pensjonert i 1995, men holdt god kontakt med gamle medarbeidere, senest tidligere i år. Han var et sosialt menneske og hadde mange interesser utover banken. Familie, hus, hytte og venner var viktige deler i Tors liv. De siste årene var han plaget av sykdom, men det tok ikke livsmotet fra ham. For oss var han banksjefen (med store bokstaver) inntil han gikk bort.

I disse dager tenker vi spesielt på Annemor og resten av familien. Vi minnes våre år med Tor med glede.

Av Arild E. Aasbo

I siste halvdel av 1980-årene havnet flere banker i Norge og i utlandet i store økonomiske problemer. Den norske Creditbank (DnC) og Bergen Bank (BB) fusjonerte i 1990. I den prosessen var Tor en brobygger mellom ansatte i de to opprinnelige bankmiljøene. De ansatte opplevde fusjonen som opprivende, belastende og spennende.

Tor hadde bred og praktisk erfaring fra bankdrift og håndtering av bedriftskunder. Han likte normalt også å kalle en spade en spade, men var lydhør for folk. Samtidig hadde han humor. Han kunne se komiske sider i konkrete forretningsmessige eller administrative situasjoner.

Han evnet å sette seg inn i tradisjoner og tenkemåter som ble fremholdt av folk fra det tidligere DnC-miljøet. Tor var heller ikke blant de mest ivrige til å hevde at tradisjoner og tenkemåter fra miljøet i BB var det beste.

Det var fullt mulig å snakke med Tor uten at samtalene låste seg i holdninger og praksis fra tidligere tider. Alt det praktiske ved fusjonen måtte håndteres under tidspress. Den faglige kompetansen befant seg i mange hoder fordelt på avdelinger i linjer og staber.

Både Tor og noen av oss andre som befant oss i området for ny organisering og kvalitetskontroll av kredittgivning til næringslivet, hadde mer enn nok med utforming og implementering. Vi gledet oss over fremganger, selv om de skjedde til dels gjennom motsetningsfylte drøftelser og i rykk og napp.

Tor Brekke tilførte arbeidet godt faglig skjønn, innsikt i næringsliv og kundehåndtering, sans for fleksibilitet innad og utad og sitt gode humør. Alt dette kan han takkes for uansett hvilke tidligere institusjoner vi måtte ha arbeidet for.

Mine tanker går til hans familie som sto ham så nær.