Nekrologer: Hans Magnus Barstad

Av Knut Holter, Kristin Joachimsen, Marit Skjeggestad og Rannfrid Thelle

Hans Magnus Barstad døde 26. august, 73 år gammel. Han var professor emeritus i den hebraiske bibelen (Det gamle testamentet) ved Universitetet i Edinburgh. Før han dro til Storbritannia, var han professor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (1986-2005).

Som forsker bidro Barstad til nyorientering innenfor både profetisme og historiografi i Det gamle Israel. Han var en god formidler, med vekt både på forskningshistorie og de nyeste trendene i faget. Med sin inkluderende holdning var han en god miljøskaper, som vekket faglig interesse og entusiasme hos studenter og stipendiater. Han lyktes på en sjelden måte å gi studentene en akademisk dannelse.

I 2004 ble han tildelt Nansenprisen for fremragende forskning. I begrunnelsen heter det: «Hans Barstad er en forsker som i særlig grad har bidradd til å fornye fagfeltet ved å utfordre vedtatte sannheter, ved å plassere Det gamle testamentets skrifter i en religionshistorisk kontekst i For-Orienten, og ved å integrere historiske, arkeologiske og litterære studier. Her går det en linje gjennom hele hans forfatterskap.»

I 2015 ble han også hyllet med et festskrift, hvor 22 internasjonalt anerkjente forskere bidro fra en rekke felt innenfor bibelvitenskap, arkeologi og historie, som et ytterligere uttrykk for hans bredde og hvor langt han nådde ut.

Hans var en sammensatt person. Han var en fremragende forsker, beskjeden og snill. Han likte å benevne kolleger han satte høyt som scholar and gentleman; dette er betegnelser som også er treffende på ham selv. Vi er mange som er takknemlige for at vi fikk oppleve ham som en god, inspirerende og morsom lærer, veileder og venn. Våre tanker går til familien.

Av Helge S. Kvanvig og Terje Stordalen

Professor Hans Magnus Barstad var en fremragende forsker, en betydningsfull veileder, en markant nasjonal akademisk størrelse, og en god kollega og venn.

Han ble født inn i en prestefamilie. Farens interesse for det gamle Israels arkeologi og historie smittet over på Hans Magnus. Allerede under studiet utviklet han bibliotekfaglig interesse, og en periode var han universitetsbibliotekar, blant annet med ansvar for universitetets samling av sjeldne og gamle bøker. Det speilet hans egen lidenskap for bøker og boksamlinger.

Det var som forsker i gammeltestamentlig litteratur og fororientalsk historie og religionshistorie at han satte dypest spor. Mot slutten av sin aktive karriere ble han invitert som hovedforeleser på de største og mest betydelige vitenskapelige kongresser og konferanser. Han publiserte innflytelsesrike artikler, satt i redaksjonen for flere av de mest anerkjente internasjonale tidsskriftene, og han forfattet og var medutgiver av bøker.

Han var særlig opptatt av den epoken som kalles eksiltiden, altså overgangen mellom sen babylonsk og tidlig persisk periode. Hans publikasjoner på begge disse områdene fikk stor innflytelse, ikke minst boken The Myth of the Empty Land. Han bidro til å sette nye agendaer for internasjonal forskning gjennom sin evne til å se nye problemstillinger og meisle ut utradisjonelle resultater.

Norsk teologi og bibelfag har mistet en fargerik, profilert og skarp forsker, en ambisiøs fagmann som alltid var i dialog med den beste forskningen, en veileder som kunne være krevende og raus på samme tid, en kollega som kunne vise egen profil og samtidig virke for samarbeid og forståelse på tvers av institusjoner og tradisjoner. Hans Magnus er borte, men varm respekt og dyp takknemlighet er tilbake.