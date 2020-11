Truls Gunnar Bergersen

Av Ove Høegh og Westye Høegh

Nekrolog

Vår gamle venn og kollega Truls Gunnar Bergersen døde etter flere års sykdom 8. november, 82 år gammel.

Han ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolens intendanturoffisers linje i 1960. Etter noen år i Sjøforsvaret og Norges Rederiforbund ble han ansatt i Leif Høegh & Co AS (LHC). Her fikk han en ledende stilling med ansvar for opplæring av personell, operasjon av flåten og informasjons teknologi. Han ble viseadministrerende direktør i 1967 og var med å utvikle skip med selvdrevne bemanninger. De maritime organisasjonene måtte med på laget for å få gjennomført nye bemanningsregler. Hans tillitsskapende, åpne og ærlige væremåte var viktig for at vi klarte å skape et fremtidsrettet og moderne driftssystem.

Høegh-Ugland Autoliners ble stiftet i 1970. Rederiet ble ledet delt mellom Grimstad og Oslo. Da behovet for en samlet ledelse var tydelig, ble det Truls oppgave. Med tillit både hos Ugland og Høegh bygget han opp et eget lederteam i Oslo. Han var administrerende direktør for HUAL i 1977 og 1978 før han fikk samme oppgave i LHC. Han satt i styret fra 1987 til han ble pensjonist. Vi er ytterst takknemlige for Truls’ store innsats.

Han var godt likt i alle kretser. Fra idrettsbanen hadde han med seg fair play i alt. Best var han i det meste: ski, friidrett og håndball. På Høegh Sportslag var han stjernen. Han var en miljøskaper både i sport og på jobb. Hos partnere og kunder i Japan traff han tonen raskt. Golfbanen ble en viktig møteplass hvor vi hadde mye moro. Da hans Margrethe fikk døpe skip, fikk hun selv oppleve posisjonen hans blant våre venner i Japan.

Truls var glad i fjell og vidde og travet Krogskogen rundt fra sitt hjem ved Steinsfjorden. Sammen med Margrethe og venner hadde han mange fine naturopplevelser.

Nå går våre tanker til Margrethe og familiene i deres sorg og savn.