Akademikeren ble øksemorder. Her er fortellingen hans fra innsiden av fengselsmurene.

Andreas Ribe-Nyhus havnet i fengsel. Før det var han en helt vanlig mann. Livet smilte, men så dreper han et menneske. Han er 37 år – og plutselig på vei inn i en glattcelle. I podkasten Fortalt får du høre historien hans om livet i fengsel.

Bak murene begynte Andreas Ribe-Nyhus å skrive. Han ville unngå at tankene skrumpet inn.

I starten er han overbevist om at han ikke har noe der å gjøre. Det må være en feil? Men så blir han dømt til 14 års fengsel. Det føles som resten av livet. Han ser ikke enden, og tanken på å sitte så lenge i fengsel, bryter ham ned.

For å holde ut, får han tak i noen ark og penner – og setter seg til å skrive hver dag. Han vil bruke dagene sine til noe – og motstå trøttheten som kommer over ham på cellen. Men for hver dag som går, er det vanskeligere å skrive om noe annet enn det som skjer i fengselet. Det er som om fantasien stopper opp. Tankene ikke klarer å strekke seg ut over fengselsmurene.