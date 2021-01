To grunner til at verdens ville dyr sliter

Verdens ville dyr får stadig mindre plass på Jorden. Hvorfor gjør de egentlig det?

Nå nettopp

Fjellgorillaen er kritisk truet, men de siste årene er det blitt litt flere av de største apene på kloden. Foto: Reuters

Pattedyr, fugler og fisker. Listen er lang over ville dyr som har det vanskelig.

To av grunnene til at mange dyrearter krymper i antall dyr, er avskogning og klimaendringer, ifølge Aftenposten journalist Ole Mathismoen.

Antall afrikanske elefanter i Kenya har mer enn doblet seg i løpet av de siste 30 årene, ifølge Verdens beste nyheter. Foto: Wikimedia Commons

Blitt flere

Men mange jobber for at ville dyr skal få det bedre og for at dyrearter ikke skal forsvinne. Det har blant annet ført til at antall afrikanske elefanter, villhester av typen Prezewalski og blåhvaler har steget de siste årene.

Hør Forklart Junior om klodens ville dyr sammen med barna dine og lær mer.