Foreldrekoden: Hvorfor blir forsiktige barn og høylytte barn «et problem»?

Vi beundrer voksne som ikke er A4. Det samme gjelder ikke for barna.

7. juni 2022 10:51 Sist oppdatert nå nettopp

Hva tenker du på når du hører A4?

Noe standardisert, men pålitelig, noe skikkelig, men samtidig litt kjedelig, traust og konformt.

Så i voksenliv, i arbeidsliv og i underholdningsverdenen for den del, dyrker vi gjerne dem som er ikke er A4. Dem som har litt karakter, personlighet, litt «edge».

Men når det handler om barn, skjer det noe rart. Da vil vi helst ikke at de skal være på siden av standarden.

Hvorfor irriterer voksne seg over barna som er litt for «mye» eller litt for «lite»? Hvorfor skammer foreldre seg over dem som bretter seg ut, og dem som ikke tør?

Denne ukens episode av Foreldrekoden handler både om barna som snakker litt for høyt. Og dem som stiller seg bakerst i køen. De forsiktige og de som lever barndom i fullt format.

Psykolog Hedvig Montgomery sier mange barn i ytterkantene av normalen føler seg hakket på av de voksne rundt. Det kan gjøre vondt verre.

– Når du blir kritisert for å være den du er, er det vanskelig å være deg, sier Montgomery.

Hun har et grunnleggende råd til foreldre i møte med barna som ikke nødvendigvis er som «alle andre»:

– Ikke let etter feilene i barna. Let etter det som skinner!

Hedvig Montgomery gir råd i podkasten Foreldrekoden.

Lytt på ap.no eller hos PodMe

Nye og gamle episoder av Foreldrekoden kommer nå eksklusivt på PodMe og for Aftenpostens abonnenter på ap.no/foreldrekoden eller i appen hver mandag.

Nå får alle Aftenpostens abonnenter gratis tilgang til PodMe – Schibsted sin helt nye podkastspiller. I PodMe kan man lytte til innhold fra Aftenposten, samt populære podkaster som Papaya, Tusvik & Tønne og Storefri. Klikk her for å lese mer.