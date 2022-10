Gravid og bestemor? Alt kan skje i 40-årene.

I ukens episode av podkasten Førti-ish er temaet fertilitet.

Marte Spurkland (til høyre) er programleder i podkasten Førti-ish. Med seg har hun sin venninne og faste gjest Kristine Hellesland.

– Ja, jeg tilhører de kvinnene som virkelig har kjent på urkraften det er å ønske seg barn.

Det sier Kristine Hellesland i podkasten Førti-ish. Hun ble gravid da hun var 40.

– Det forundret meg egentlig at dette ønsket føltes så sterkt og intenst i meg, til tross for at jeg allerede hadde et barn.

I ukens Førti-ish-episode er temaet reproduksjon i førtiårene.

Selv om kvinnekroppen i denne alderen går inn i vorspielet til overgangsalderen, er det fortsatt mulig å bli gravid, påpeker programleder Marte Spurkland.

– Særlig om man får litt hjelp på veien. Men noen blir det helt naturlig.

Gravid bestemor

Noen få kvinner opplever å bli både mor og bestemor i løpet av 40-årene.

– Så kontrastfull kan livsfasen førti-ish være, sier Spurkland.

– Det syns jeg er dypt fascinerende.

Men barn og forplantning er på ingen måte alt som gir mening og innhold, understreker programlederen.

– Tvert imot. Forskning har avdekket at barnløse kan være like lykkelige som foreldre med hjemmeboende barn. Noen barnløse kan være mer lykkelige enn foreldre.

