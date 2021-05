Aftenpodden: Oppsummering fra Frp-landsmøtet

Siv Jensen og Sylvi Listhaug holdt hver sin tale i helgen – om fortiden og fremtiden til partiet. Men fienden de tegnet opp, var ikke Senterpartiet.

9. mai 2021 16:20 Sist oppdatert nå nettopp

Lars Glomnes og Kjetil Alstadheim har fulgt Frp-landsmøtet i helgen, der det meste har handlet om at Listhaug nå tar over som leder. Parti ligger svakt an på målingene, mindre enn et halvt år før valget.

Det var ikke mye innvandring på programmet, men klimakampen blir en slagmark, ser det ut til.

Den ukentlige podkasten Aftenpodden gir analyser og nyheter fra norsk politikk og debatt hver torsdag. Våren 2021 oppsummerer de også partienes landsmøter i ekstrapodkaster hver søndag.

