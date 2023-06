Poprådet: Er Joe Rogans debatt-show det vi fortjener?

Podkastvert Joe Rogan er villig til å betale 100 000 dollar for en debatt om vaksineskepsis. Hvordan i alle dager skjedde det?

Vi må starte på starten. I hvert fall sånn omtrent.

I april i år annonserte Robert F. Kennedy jr. at han ønsker å stille til presidentvalg for Demokratene, og dermed forsøke å gå i sin berømte onkels fotspor.

John F. Kennedys nevø har en fortid som advokat og miljøforkjemper, men i de senere år har han kanskje markert seg hakket mer som vaksineskeptiker enn som miljøaktivist. Ytringene hans har blant annet ført til at familiemedlemmer har tatt offentlig avstand fra synspunktene hans.

Men en som ikke har tatt avstand er podkastvert Joe Rogan.

Og da er vi i gang.

Robert F. Kennedy jr. har et berømt etternavn som mange velgere ser ut til å like.

Debatt om debatt

Robert F. Kennedy jr. var altså nylig gjest i podkasten «The Joe Rogan Experience». I etterkant var det flere som reagerte på innholdet i samtalen, deriblant vaksineforsker Peter Hotez. Han delte en artikkel på Twitter og skrev at han var enig med artikkelforfatteren i at Spotify ikke gjør nok for å hindre spredning av desinformasjon i Rogans podkast.

En slik tweet kunne kanskje mange – eller i hvert fall noen – sluppet unna med. Men ikke Peter Hotez. Han er nemlig ikke den vanlige vaksineforskeren i gaten. I april 2020 var han selv gjest i Rogans podkast.

Joe Rogan svarte like gjerne med å invitere Hotez til podkasten sin på ny, denne gangen til debatt. Motstanderen? Robert F. Kennedy jr., så klart.

Og ikke nok med det. Den kontroversielle podkastverten la 100 000 dollar på bordet, som vaksineforskeren skulle få donere til et valgfritt veldedig formål. Hvis han stilte til debatt.

En gang i tiden var det miljøvern som engasjerte Robert F. Kennedy jr. mest. Her i Lofoten i 2009, sammen med daværende SV-leder Kristin Halvorsen, daværende miljøvernminister Erik Solheim, investor Lois Quam og Frederic Hauge, daværende og nåværende leder i Bellona.

Støtte fra ventet hold

Foreløpig har Peter Hotez takket relativt pent nei til debatt, og flere vitenskapsfolk har støttet han høylytt i det. Mens andre, deriblant milliardær og Twitter-eier Elon Musk, har uttrykt sin støtte til Rogan og Kennedy.

– Selvfølgelig har Elon Musk hevet seg med, han er jo en vaksinemotstander av rang, sier komiker Dag Sørås.

Dag Sørås er gjest i ukens episode av Poprådet, og benytter anledningen til å irritere seg over både Rogans invitasjon og Musks innblanding.

– Dette er fundamentalt useriøse folk som vil at alt skal være spetakkel og show, mener Sørås.

Dette bildet av vaksineforsker Peter Hotez er fra 2016 og har ingenting å gjøre med nylige hendelser. Den gang advarte Hotez mot Zika-viruset.

Debatt for debattens skyld?

Søndag tvitret Hotez at han hadde blitt oppsøkt i sitt eget hjem av vaksineskeptikere som ønsket at han skulle takke ja til debattinvitasjonen.

– Og det interessante er at Peter Hotez er kanskje ikke den mest karismatiske fyren, eller den beste til å debattere. Men flere andre vitenskapsfolk har hevet seg på og sagt at de kan gjøre det. Men de har ikke fått noe svar, mener Sørås.

Tidligere statsråd Torbjørn Røe Isaksen er også gjest i denne episoden av Poprådet.

– Skal man ta inn folk fra helt forskjellige sfærer og la de diskutere på rasjonelt vis, hvis utgangspunktet er veldig irrasjonelt? Det er et godt spørsmål, mener Røe Isaksen.

Konklusjonen til erfarne debattanten og den irriterte komikeren får du selvfølgelig ikke i denne saken, men ved å lytte til episoden.

Siden januar i år har dette populærkultur-panelet møttes ukentlig. Nå tar de sommerferie. F.v.: Torbjørn Røe Isaksen, Therese Sollien, Dag Sørås, Isalill Kolpus, Javad El Bakali, Sanne Hansson Lier.

Hør Poprådet på Øyafestivalen

Podkasten Poprådet tar seg av de viktigste popkulturelle sakene hver uke med ett mål for øye: Finne ut hva feedene våre forteller om tiden vi lever i.

Denne ukens episode var sesongens siste. Men etter sommeren er Poprådet tilbake med ny sesong, og ikke nok med det:

Torsdag 10. august blir det livepod på Øyafestivalen. Der får programlederne Sanne Hansson Lier og Therese Sollien med seg både Isalill Kolpus og Javad El Bakali, mannen bak kontoen Utlending.memes.

Hør Poprådet i Aftenposten-appen eller hos PodMe.