Det utskjelte strømmarkedet

Hvorfor har vi i det hele tatt et strømmarked når det fører til dyr strøm? Hør historien bak i Aftenpostens nye podkast Dypdykk.

03.05.2023 15:43

I første episode av Aftenpostens nye samfunnspodkast Dypdykk børster vi støv av en 30 år gammel historie om hvordan det hele startet: Oppdraget, arbeiderpartistaten og drømmen om et perfekt og kontroversielt kryss.

– Det finnes spørsmål som det ikke er så enkle å google. Som hvorfor soldater tilsynelatende frivillig løper inn i døden på slagmarken. Eller hvordan vi kan vite om kunstig intelligens er bevisst eller ikke.

Det sier programleder i Dypdykk, Marit Eriksdatter Gjellan.

Mange kjenner Gjellan som programleder i nyhetspodkasten Forklart, men den siste tiden har hun dykket ned i de store spørsmålene bak de løpende nyhetene.

– I Dypdykk utforsker vi de temaene som former tiden vår. For hva er det egentlig med 2020-tallet? Alt er dyrt, krigen herjer og snart er maskinene kanskje smartere enn oss. Det fascinerer meg at disse endringene virker å gå så fort, men når du dykker ned i det finner du fort ut at tegnene på endringene har vært der lenge, sier Gjellan.

Dypdykk er ny podkast fra Aftenposten som dykker ned i de store spørsmålene om tiden vi lever i, og gir deg svarene du ikke kan google deg frem til.

I første episode av Dypdykk får du historien om hvordan Norge, som ett av de første landene i verden, etablerte et marked for strøm. Og det i en tid a privatisering var et fyord.

Markedet ble laget for å løse en rekke problemer, men nå har det skapt nye. For strømmen koster samme som den dyreste strømmen som selges på strømbørsen, selv om det rent faktisk er billig norsk elvekraft kaffetrakteren din går på.

Hør episoden her:

I denne sesongen dykker vi også ned i tema som krig, kunstig intelligens og konspirasjonsteorier. Episodene publiseres onsdager hos Podme og Aftenposten.

Har du tilbakemeldinger eller temaer du synes vi bør gå inn i? Send oss en mail på dypdykk@aftenposten.no.