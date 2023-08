Blir verden litt kjipere av ratinger?

I sesongpremieren av Dypdykk undersøker vi «vurderingssamfunnet». Vi gir hverandre stjerner, terningkast og smilefjes hele tiden. Hva gjør det med oss?

Taina Bucher leide en sommerhytte på Finn.no. Det ble ikke som hun håpet. Vis mer

Publisert: 25.08.2023 15:31

Taina Bucher hadde en plettfri profil på Finn.no. Det var før hun leide en sommerhytte gjennom markedsplassen.

Etter oppholdet oppsto en uenighet om vaskestandard.

– Vi hadde vasket og oppfattelsen er at her har vi gjort en god jobb. Mens den andre siden anklaget oss for ikke å ha vasket i det hele tatt. Det var totalt kollisjon i virkelighetsoppfattelse.

Det hele endte med at Taina fikk gjennomgående dårlige vurderinger av utleieren på Finn.no. tidligere snittvurdering på 10/10 ble dratt ned, og på toppen av profilen en dårlig anmeldelse.

I sesongpremieren av podkasten Dypdykk hører du hvilken strategi Taina valgte for sitt «comeback» på Finn.no.

Aftenposten har vært i kontakt utleieren av hytten, som ikke ønsker å kommentere saken.

Vurderingen som gikk hele veien til Høyesterett

Den dårlige vurderingen var kjedelig for Taina. Men en dårlig vurdering svir mer for yrker som lever av gode vurderinger.

Hva veier tyngst? Retten til å bli skånet for slike vurderinger? Eller retten til informasjonen disse vurderingene gir? Høyesterett fikk dette spørsmålet på bordet da Legeforeningen gikk rettens vei. De ville ha mulighet til å reservere seg fra å bli vurdert på Legelisten.no. Men vant ikke frem.

Hensikten med å vurderingene er til dels å få oss til å prestere bedre, og en god vurdering får det til å lyse opp i belønningssenteret i hjernen vår. Men gjør det samtidig verden til et litt kjipere sted?

Hør Dypdykk om vurderingssamfunnet her:

Bak nyhetene med Dypdykk

Samfunnspodkasten Dypdykk utforsker de store spørsmålene om tiden vi lever i. Mange kjenner programleder Marit Eriksdatter Gjellan fra nyhetspodkasten Forklart, men det siste året har hun dykket ned i de store spørsmålene bak de løpende nyhetene.

– I Dypdykk utforsker vi de temaene som former tiden vår. For hva er det egentlig med 2020-tallet? Alt er dyrt, krigen herjer og snart er maskinene kanskje smartere enn oss. Det fascinerer meg at disse endringene virker å gå så fort, men når du dykker ned i det finner du fort ut at tegnene på endringene har vært der lenge, sier Gjellan.

I sesong 1 dykket vi også ned i tema som kunstig intelligens, konspirasjonsteorier og strømmarkedet. Dypdykk publiseres annenhver onsdag hos Podme og Aftenposten.

Har du tilbakemeldinger eller temaer du synes vi bør gå inn i? Send oss en mail på dypdykk@aftenposten.no.