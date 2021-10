– Da jeg sto på scenen, var det som om samenes felles stemme kom ut

Artist Ella Marie Hætta Isaksen hadde det hun tror var en åndelig opplevelse under Stjernekamp-finalen. Nå forsøker hun å finne tilbake til den førkristne samiske naturreligionen.

Min generasjon vil være ferdig med undertrykkingen, nå vil vi se fremover, sier Ella Marie Hætta Isaksen i podkasten Har du trua?

9 minutter siden

– Alt annet var helt borte. Det var jeg og mikrofonen. Idet jeg åpnet munnen min for å joike, var det akkurat som om det ikke var min stemme som kom ut. Jeg følte at mine besteforeldre hadde sine hender på skuldrene mine, og i en lang rekke bak sto våre forfedre. Min kropp stilte seg til disposisjon for å fortelle et budskap. Det var som om jeg fikk beskjed, forteller Ella Marie Hætta Isaksen om finalen i NRK-programmet Stjernekamp for tre år siden.

Artisten er gjest i ukens episode av Har du trua? med Iman Meskini og Ida Shirazi.

Isaksen forteller om at det de siste månedene gradvis har åpnet seg opp et behov.

– Hvilken funksjon skal åndelighet skal ha i mitt liv? Jeg leter etter svar.

Nylig ga hun ut boken Derfor må du vite at jeg er same. Her skriver hun om den brutale fornorskingen av samene, og også hvordan det samiske folket ble tvangskristnet.

Den førkristne samiske naturreligionen har vært ute av praksis i lang tid. Men Ella Marie vil gjerne finne tilbake til åndeligheten og naturgudene.

– Har vi på veien glemt at åndeligheten er veldig viktig og fundamental for samene? spør hun.

Skuespiller Iman Meskini (24) og venninnen Ida Shirazi (25), som er student og samfunnsdebattant, er programledere i podkasten Har du trua? De inviterer gjester til å fortelle om hvordan religion har påvirket dem og valgene de har tatt.

Meskini er kjent fra TV-serien Skam. Hun er praktiserende muslim.

Shirazi studerer religionsvitenskap. Hun har vokst opp i et hjem med både kristne og muslimske tradisjoner. Selv tviler hun, men er nysgjerrig på alt som med religion å gjøre.

Nye episoder av Har du trua? kommer ut hver onsdag.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Kontakt ingvild.berg@aftenposten.no.

Produsent er Peter Daatland, og Ingvild Berg har bidratt med research og etiske vurderinger.

Tidligere episoder av Har du trua?: