– Når jeg har det vondt, har jeg veldig lyst til å gå i kirken

Politiker Lan Marie Nguyen Berg har vokst opp med bordbønn og ukentlige gudstjenester. Men hun synes det er vanskelig å tro på at det finnes en gud.

Vi mennesker er satt på Jorden for å ta vare på skaperverket, sier Lan Marie Nguyen Berg.

21 minutter siden

– Moren min var veldig ivrig på at vi skulle gå i kirken hver søndag, ler Lan Marie Nguyen Berg, politiker for Miljøpartiet De Grønne. Hun har vokst opp med katolsk tro og tradisjoner. Det religiøse fellesskapet er viktig for henne.

– Det er vanskelig å tro at det finnes en gud, men jeg klarer ikke å gi slipp på kirken. Den er så viktig for meg, sier Berg i ukens episode av podkasten Har du trua?.

Den profilerte politikeren forteller om engasjementet for klimaet og hva kirken betyr i arbeidet med å formidle om klimaendringer til verdens fattige.

Og hvordan er det for en katolikk å være gift med en ateist? Det får du høre mer om i Har du trua?.

Skuespiller Iman Meskini (24) og venninnen Ida Shirazi (25), som er student og samfunnsdebattant, er programledere i podkasten Har du trua? De inviterer gjester til å fortelle om hvordan religion har påvirket dem og valgene de har tatt.

Meskini er kjent fra TV-serien Skam. Hun er praktiserende muslim.

Shirazi studerer religionsvitenskap. Hun har vokst opp i et hjem med både kristne og muslimske tradisjoner. Selv tviler hun, men er nysgjerrig på alt som med religion å gjøre.

Nye episoder av Har du trua? kommer ut hver onsdag.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Kontakt ingvild.berg@aftenposten.no.

Produsent er Peter Daatland, og Ingvild Berg har bidratt med research og etiske vurderinger.

Tidligere episoder av Har du trua?: