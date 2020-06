Nekrolog: Stein Davidsen

Av Helga Njargel Smedhus og Tom Brenne

Knut Vadseth

Nekrolog

Nå nettopp

Stein Davidsen er død, 88 år gammel.

Av yrke var Stein grafisk designer. Han hadde sin utdannelse fra det som den gang het Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, først bokkunstklassen og senere tilleggsutdannelse i reklame og mote. Fra 1972 til han gikk av med pensjon, underviste han i halv stilling ved høyskolen. Han drev eget firma der han utarbeidet en mengde brosjyrer, illustrerte bøker og tegnet bokomslag. Han tegnet også mange logoer, den mest kjente er kanskje Kirkens Nødhjelps. Stein tegnet også kommunevåpenet til Bærum, Gol, Hemsedal og Ål.

Stein og Inger bosatte seg på Jongskollen i 1963 og fikk etter hvert tre sønner. De ble aktive støttespillere i Tanum menighet. Stein har sittet flere perioder i menighetsrådet. Det startet bibelgruppe og var aktive i søndagsskole og triangelklubben Jong young friends. Stein har likte å synge og var med i menighetens kor. Han var en flittig kirkegjenger som syntes det var et privilegium å få være tekstleser og nattverdsmedhjelper.

Kirke og boksing er vel ikke den vanligste kombinasjonen, men Stein har også drevet med det. Han fortalte at han begynte etter at noen eldre gutter hadde villet banke opp ham og en kamerat. Men han bokset bare noen få kamper. «Skal du bli en god bokser, må du være litt aggressiv. Det var ikke jeg». Han ble instruktør, kampleder og dommer. Helt til han var godt over åtti trente han en gang i uken med puter og sekker.

Han fikk sansen for hester da han tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden i 1952. Han var på flere rideturer i fjellet og kjørte hest under OL på Lillehammer, blant annet på åpningsseremonien og tegnet også OL-logoen til Hest. I flere år var han to ganger i uken på Tanum ridesenter og leide hester på handicapridning.

Våre tanker går til hans nærmeste familie.