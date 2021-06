Hør Jo Nesbøs nye lyddrama Rotteøya

Hva skjer i et samfunn på full fart mot katastrofen? Jo Nesbø har lagt historien til et USA i full oppløsning.

Rotteøya er Jo Nesbøs (foran) nye post-pandemiske lyddrama og en skremmende aktuell fortelling. Kathrine Thorborg Johansen, Håvard Bakke og Benjamin Helstad (bak fra venstre) spiller hovedrollene. Foto: Stein Bjørge

Nå nettopp

Et post-pandemisk USA: Samfunnet slik vi kjenner det, har kollapset. Lov og orden er satt ut av funksjon. Det er de som har, mot dem som ikke har. På toppen av en skyskraper står noen av de rikeste av de rike og venter på å bli evakuert til en elitens Noahs ark – et hangarskip. Om bord er alt som trengs for at passasjerene kan overleve i fire år.

I gatene kriger massene for å overleve. Borgervernet har overtatt politiets rolle. I denne nådeløse verdenen forsøker juristen Will å gjenopprette en liten flik av lov og orden. Samtidig jakter han på mannen som skadet familien og drepte datteren hans.

Aftenposten har kjøpt rettighetene til lyddramaet Rotteøya, produsert av Svarttrost for Aschehoug.

