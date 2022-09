– Dette er en skattebombe!

28 minutter siden

Aftenpodden tar for seg regjeringens heftige skatteforslag i denne ukens episode.

– Dette er en skattebombe. På den måten at et så heftig grep på skatt, det tror jeg ikke er blitt tatt i min levetid. Dette er utrolig svære summer og et utrolig sterkt virkemiddel, sier Trine Eilertsen i episoden.

Lakseskatten, eller grunnrentebeskatning av blant annet laksenæringen, ble foreslått av regjeringspartiene denne uken. Og Eilertsen kan avsløre at hennes favorittskatt er nettopp grunnrenteskatten.

Hør episoden for å få vite hvorfor - og for å følge den totale snuoperasjonen til både Arbeiderpartiet og Senterpartiet i saken om «lakseskatten».

Hver uke ser podkasten Aftenpodden på de største og mest interessante sakene i norsk politikk og samfunnsdebatt, med programleder Lars Glomnes, politisk redaktør Kjetil Alstadheim, tidligere kultur-redaktør Sarah Sørheim og sjefredaktør Trine Eilertsen.

