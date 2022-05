Foreldrekoden podkast: Hverdagens sammenbrudd – på godt og vondt

Har «meltdowns» fått et ufortjent dårlig rykte? Lytt til psykologens tips om å takle skrik, vræl og høylytte protester.

9. mai 2022 09:41 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken er kvart på ni. Du er allerede for sent ute. Så skjer det. Fireåringen klasker i gulvet som en våt fille fordi hun skal ha prinsessekjole. Og åtteåringen klikker totalt fordi favorittluen er til vask. Du slurer i sirup, du kjefter og truer, stemningen blir svart og møtet kan du bare glemme.

Hvorfor kommer hverdagens sammenbrudd når du minst trenger det? Og hvorfor starter kollapsene en kjedereaksjon som ingen ende vil ta?

– Det ligger i sakens natur, sier psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery.

– Sammenbruddene kommer når du har tapt kontrollen. Når du har strukket deg til maks, og så kommer det en ball til i luften.

I ukens episode kommer hun med råd og tips til å komme seg videre uten at familiestemning forsures totalt. En oppskrift på å mislykkes, er når den ene forelderen begynner å irettesette den andre. Når far strever med å få på en skrikende unge klær, hjelper det sjelden at mor kommer inn med fra siden og begynner å blande seg. Og motsatt.

Psykolog Hedvig Montgomery og journalist Bjørn Egil Halvorsen lager Foreldrekoden.

Montgomery er opptatt av å understreke:

– Dette skjer i alle familier!

Og selv om alt går på tverke, er det nødvendigvis ikke verdens undergang. Rist det av deg, råder hun.

– Det er altfor lett å gå i «selvpiskingsfellen»!

Lytt på ap.no eller hos Podme

Nye og gamle episoder av Foreldrekoden kommer nå eksklusivt på Podme og for Aftenpostens abonnenter på ap.no/foreldrekoden eller i appen hver mandag.

Nå får alle Aftenpostens abonnenter gratis tilgang til Podme – Schibsted sin helt nye podkastspiller. I Podme kan man lytte til innhold fra Aftenposten, samt populære podkaster som Papaya, Tusvik & Tønne og Storefri. Klikk her for å lese mer.