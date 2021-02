Kvinner og menn behandles forskjellig i idrett

Nesten alle hopprenn for kvinner er avlyst på grunn av koronaviruset. Mennene har ikke mistet noen renn.

Skihopper Maren Lundby, er lei av at kvinner og menn behandles ulikt i idretten. Foto: Geir Olsen / NTB

45 minutter siden

En av verdens beste skihoppere Maren Lundby, er lei av at kvinner og menn behandles forskjellig i skihopping. Kvinner får for eksempel ikke hoppe i de største hoppbakkene.

– Nå har det vært sånn her ganske lenge. Det går jo fremover, men jeg føler at det går litt tregt, sier Maren Lundby.

Flere kvinnerenn avlyst

Den siste tiden har også koronaviruset gjort det vanskeligere for kvinner som driver med hopp. Flere av konkurransene på kvinnesiden er blitt avlyst. Mens ingen av mennenes renn er blitt det.

– Du føler jo det er litt urettferdig. Fordi vi bruker jo like lang tid på det her, trener like hardt og er like glad i sporten som det mennene er. Det føles litt urettferdig så klart. Også er det jo selvfølgelig flere grunner til at det er blitt sånn, men når det blir så store forskjeller føler en veldig på at det her er ikke greit, sier Lundby.

Kvinner får ikke lov til å sykle

Det er ikke bare i skihopp mulighetene er ulike for kvinner og menn.

– I fotball, for eksempel, er det mye lettere å leve av idretten for menn enn kvinner. Og i sykling får ikke kvinner lov til å sykle Tour de France, som er det største rittet på herresiden, sier Aftenpostens sportskommentator Daniel Røed-Johansen.

Men hva er egentlig grunnen og hvorfor finnes disse forskjellene? Forklart Junior er Norges første nyhetspodkast for barn. Ukens episode handler om likestilling i idretten.