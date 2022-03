Brevet som snudde familiehistorien på hodet

Få overgrepssaker ender med fellende dom. Men et brev på fem linjer kan være alt som må til.

13. mars 2022 16:33 Sist oppdatert nå nettopp

Da Jenny var fem år lokket onkelen henne inn på rommet. Det som skjedde forble en hemmelighet. Helt til hun 20 år senere skrev et kort brev. Og en politimann spurte: Hva er det som har skjedd?

I første episode av den nye podkasten «Fortalt» forteller Jenny historien sin.

Da hun var liten våget hun aldri å si noe om det som skjedde inne på rommet til onkelen. Hun var sikker på at ingen ville tro henne.

Brevet hun til slutt skrev var kort, bare fem linjer. Da hun brettet arket sammen, fryktet hun at mottakeren ikke engang ville lese det.

Unike opptak

«Fortalt» er en ny podkast fra Aftenposten. Hver uke vil det komme nye historier.

17 år tar det normalt før barn forteller om overgrep de har vært utsatt for. I arbeidet med denne epsioden har Aftenposten fått innsyn i opptakene fra avhørene som ble gjort av Jenny.

Politibetjenten som avhørte henne var Kristian Tangen. Han er i dag en av Norges fremste på å avhøre barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep. Han vet godt hva som kan stoppe barn fra å si fra.

Avhøret ble gjort en onsdag i mai. «Jeg er så usikker», mumlet Jenny i det hun kom inn i rommet. For bortsett fra noen tekstmeldinger som onkelen hadde sendt henne, hadde hun ingen bevis.

Klokken 9 startet avhøret i det lille rommet, der det kun var plass til to grå lenestoler og et lite rundt bord.

– Hvordan har det vært å komme hit i dag? spør Tangen.

– Tøft. Jeg har vært veldig sliten, jeg har jo ventet på dette i så mange år. Men på et tidspunkt ga jeg opp.

For Jenny ga opp etter at hun fortalte det til en voksen da hun var fem år, forteller hun i podkasten. Dengang ble hun ikke trodd.

Få domfellelser

Så mange som over halvparten av alle anmeldte voldtekter i Norge, blir henlagt. Når det gjelder seksuelle overgrep mot barn er det største problemet at det tar det veldig lang tid før ofrene forteller noen om det. Hvis de i det hele tatt gjør det.

Barrierene er mange. Tangen ser det hver gang.

– Å forstå hvor overkommelig det kan være for barn å si noe om det de blir utsatt for, er vanskelig, sier han.

Som regel er det frykt for ikke å bli trodd. Barn kan kjenne på skam og frykt for hva som vil skje om de sier noe. Og de kan tro at de selv har gjort noe galt.

Har man et nært forhold til overgriper er som regel terskelen høy.

– Hvis barn forteller noe, skal man derfor ta det på høyeste alvor, understreker Tangen.

– Da har kanksje tatt det aller største steget i livet sitt.

Jenny var bare fem år da onkelen lokket henne inn på rommet sitt.

Sier det til venner eller foreldre

Forskning viser at ungdommer forteller det til venner først. Yngre barn går oftest til foreldre.

Men utfordringen er at barn mangler ord og begreper for hva de blir utsatt for. Det vet bare at det gjør vondt og vil at det skal stoppe.

– Det de sier kan være vanskelig å forstå. Barn kan slenge ut et ord, et drypp av historien, bare for å teste hvordan det blir tatt i mot.

Det viktigste er derfor å tro at ting kan ha skjedd.

– Ha øynene oppe for at noen du kjenner godt faktisk kan utføre overgrep mot barn. Det er uhyre sjelden at barn lyver om dette. Det er underrapportering som er problemet, ikke omvendt.

– Hvordan bør man reagere?

– Lytt. Still åpne spørsmål og ikke krev å få vite alt med en gang.

Snakker uten pauser

I begynnelsen av avhøret er Jenny taus. Tangen sier han ikke har noen andre avtaler denne dagen, og spør hun vil ha et glass vann. Så ber han henne fortelle om det som skjedde. Jenny snakker i én time, uten at han stiller et eneste spørsmål.

Da Jenny er ferdig spør Tangen:

– Hvor mange ganger skjedde dette?

– Jeg husker ikke, annet enn at det skjedde flere ganger. At det var en rutine, sier Jenny.

Når Tangen snakker med barn, venter han så lenge som mulig med spørsmålene. Hans beste råd er å vente med spørreordene hvem, hva og hvor. Bruk heller: «Fortell!». «Kan du beskrive?» eler «Fortell litt mer!».

– Og prøv ikke å reagere med følelser, med avsky eller sinne. Vær nysgjerrig, da kommer man veldig langt, sier Tangen.

Avhøret av Jenny var et av de første Tangen gjorde som etterforsker. Det var i 2012.

– Jeg er ikke lenger naiv og har sluttet å la meg overraske over hva voksne er i stand til å gjøre mot barn, sier han.

– Det kan være vanskelig å forstå, men vold og overgrep mot barn skjer. Og det skjer i alle samfunnslag og alle deler av befolkningen.

Kristian Tangen jobber i dag for Kripos.

En splittet familie

I podkasten forteller Jenny om oppveksten, at familien var en sammensveiset gjeng. De møttes ofte når det var noe å feire. Da satt hele storfamilien rundt bordet. Men etter rettssaken har de ikke lenger kontakt.

Det et ikke uvanlig, forteller Tangen. Han ser ofte at familier splittes.

– Det er tøft å forholde seg til. Det er også en av grunnene til at barn ikke sier noe. De forstår at det kan komme til å sette himmel og jord i bevegelse.

Jenny ble til slutt trodd og onkelen dømt. For Jenny har historien lært henne én ting: Det nytter å fortelle, selvom du husker veldig lite.

– Og det er viktig. For det kan være flere der ute som har opplevd det samme og har det veldig vanskelig, sier Jenny.

Jenny er ikke kvinnens virkelige navn.