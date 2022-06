Kan maskiner ha sjel? Hør Forklart om dataprogrammer som tenker selv.

Da en Google-ingeniør snakket med et dataprogram som var redd for å dø, spredte nyheten seg over hele verden.

Fra St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) i juni, der en deltager får møte en robot på nært hold. Denne roboten er nok ikke like sofistikert som LaMDA, selv om den smiler lurt.

Hos Google står en datamaskin, og den maskinen brukte Google-ingeniøren Blake Lemoine til å snakke med programmet Lamda (Language Model for Dialogue Applications).

Lamda er Googles system for å lage chatboter, de som svarer automatisk på spørsmål på ulike nettsider. Disse er drevet av kunstig intelligens (AI), og Lemoine jobbet med den etiske bruken av AI. Derfor hadde han mange samtaler med Lamda.

Flere av disse samtalene delte han med 200 kolleger. Han skrev en beskjed til kolleger med tittelen: «Lamda er bevisst.»

Men ... hva betyr det at en maskin er bevisst? Har den en sjel? Har den rettigheter?

