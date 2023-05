Hun ville bare være som alle andre tenåringer. Så fikk Aurora diagnosen.

Lytt til Aurora Østmo Monrads råd til barn med ekstra utfordringer. Og ikke minst – til foreldrene deres.

Aurora Østmo Monrad fikk diagnosen epilepsi da hun skulle begynne på ungdomsskolen.

Som jente var hun supersosial og aktiv med flere idretter. Hver dag skjedde det noe.

– Åh, jeg elsket det, sier Aurora Østmo Monrad til podkasten Foreldrekoden.

Men da hun skulle begynne på ungdomsskolen, skjedde det noe. Mens familien satt og så Norske Talenter på TV, fikk hun et brått anfall. Snart fikk hun diagnosen: epilepsi. Og alt ble veldig annerledes.

Monrad fikk anfall på anfall, i timene og i skolegården. Hun ble passiv og isolert.

– Folk ble redd for å være sammen med meg. Det gjorde meg veldig trist, sier hun.

Hva skjer i en familie når et barn får en ekstra utfordring? Hvilke krav stiller det til foreldre?

Det er tema i ukens utgave av podkasten Foreldrekoden, der Aurora Monrad – i dag 26 år – forteller sin historie fra tenårene. Hun gir sine råd til foreldre til barn med kroniske sykdommer eller andre utfordringer.

To grøfter

Foreldrekodens faste ekspert, Hedvig Montgomery, forteller at både barn og foreldre står i en konstant skvis. Og det er fort gjort at man går i én av to «grøfter».

Mens noen blir grepet av frykt og uro og blir overbeskyttende, går andre i «overse-grøften». Begge setter barna i en enda vanskeligere situasjon.

– Det å prøve og å få lov strekke seg, er noe av det som gjør oss sterke. Barn som blir overbeskyttet, gir litt opp, sier Montgomery.

– På den annen side: Hvis du stadig sier «nei, det er ingenting» eller «det må du bare bli vant til», hjelper du ikke barnet videre. Da blir det veldig ensomt for barna.

Så hva slags posisjon er ideelt? Noe midt imellom. Nøkkelen: skape normale hverdager. Ikke la hvert spørsmål dreie seg om sykdom eller medisiner.

– Og le sammen! understreker Montgomery.

