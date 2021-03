Ny fiksjonspodkast av Jo Nesbø

Sjalusimannen er et nervepirrende psykologisk lyddrama i fire episoder. Episodene slippes ukentlig frem mot påske. Nå kan du høre første episode hos Aftenposten.

Jo Nesbø (til høyre) har skrevet manuset til lyddramaet Sjalusimannen. Sven Nordin (til venstre) spiller hovedrollen som førstebetjent Nikos Balli. Foto: Mattis Sandblad / VG

11. mars 2021 17:23 Sist oppdatert 14 minutter siden

Førstebetjent Nikos Balli er ekspert på sjalusi. På den lille øya Kalymnos er klatreren Franz Scmidt mistenkt for å ha drept tvillingbroren sin. Franz hevder broren forsvant under en svømmetur, men et vitne har sett brødrene slåss, og på telefonene deres dukker det opp hete meldinger til samme kvinne.

Hør første episode her:

Aftenposten har kjøpt rettighetene til lyddramaet Sjalusimannen, produsert av Svarttrost for Aschehoug.