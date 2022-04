Hør historiene om homokamp, usikkerhet og et forandret land

Homokampen er ikke over, men mye har skjedd siden det var ulovlig for menn å ha sex med menn her i landet. Her har vi samlet våre podkaster om temaet.

For 50 år siden var det ulovlig for menn å ha sex med menn i Norge. Nå vaier regnbueflagget utenfor Operaen i Oslo og rådhus i hele landet. Hvordan kom vi hit?

Det er 50 år siden det ble lovlig for menn å ha sex med menn i Norge.

Etter det tok det 21 nye år før det ble lov å inngå homofilt partnerskap.

I dag vaier regnbueflagget utenfor landets rådhus, og Pride er blitt en folkefest.

I denne episoden av Forklart spør vi hvordan vi kom hit, og hvor kampen står nå.

Aasmund merket de første følelsene mot slutten av barneskolen. Da fantes ikke noe ord for det. Om det ble nevnt, var det i negative ordelag.

Han husker at han så på en skolekamerat i smug, men det var umulig å snakke om følelsene. Moren var aktiv i misjonssambandet, og den kristne troen han hadde vokst opp med, var så trang.

Han savnet et miljø der man kunne snakke om homofili og kristendom i samme setning. Det fantes bare ikke.

Da vokste ideen frem. Han ville skape sitt eget miljø, og fikk oppleve at det ble lovlig å ha sex med menn på veien.

Kim Friele var et skeivt ikon i Norge. Hun døde i november i fjor, og la bak seg et liv med kamp.

Kim Friele ble født 27. mai 1935. Da var samfunnet helt annerledes for skeive. Sex mellom menn var ulovlig, og homofili var regnet som en sykdom.

Men Friele kjempet videre. Og kampen endret norske lover og holdninger.

I denne episoden av Forklart tar UiB-professor Tone Hellesund ved Skeivt Arkiv deg med gjennom Frieles historie.

Jan Elisabeth Lindvik (67) har prøvd å leve etter M-en i passet, men det ble aldri riktig. Nå ser hen et håp.

Jan Elisabet Lindvik ble født som mann, og har en M i passet sitt. Den har aldri føltes riktig.

Nå vil regjeringen endre det. På initiativ fra kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) utredes nå ulike modeller for en ny juridisk kjønnskategori. Det kan få store følger for hvordan vi ser på kjønn i Norge.

Her forteller Lindvik selv om behovet for en tredje kjønnskategori sammen med Aftenposten-journalist Jakob Semb Aasmundsen.

I 39 år prøvde «Maren» å være hetero. Det ble hun ikke lykkelig av. Mennene hun var kjæreste med gjennom ungdommen og voksenlivet, ble ikke lykkelige de heller.

Høsten 2019 var hun forlovet med en mann og mamma til et barn. Og forelsket i en kvinne.

– Normale folk liker å gå på ski. Jeg går på demonstrasjon, men begge deler gir adrenalin, sier Begard Reza.

Hen er trans, muslim, aktivist med stor A og kjemper blant annet for rettighetene til transpersoner og skeive.

Her kan du møte henne i Forklarts sommerserie.

Andreas vokste opp usikker og engstelig. Han ble ertet for å være feminin, og kjente at Finnskogen ble for trangt.

Da han flyttet til Oslo, kunne han leve livet. Det kom med store mengder alkohol, hasj og sex på kjøpet.

Han likte ikke den han var blitt, og flyttet til Volda for å studere. Rett før avreise fikk han beskjeden: «Du har hiv».