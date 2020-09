Eksklusiv podkast for abonnenter: «Skattesaken kan bli vond for Donald Trump»

Rapportene om at Donald Trump nesten ikke har betalt inntektsskatt har allerede dukket opp i reklamer mot ham. De kan treffe, tror korrespondent Øystein Langberg i ukens Aftenpodden USA.

Hør i Aftenpostens podkastspiller i toppen av artikkelen. Hvis du har Iphone, kan du også høre i «Lytt»-seksjonen i Aftenposten-appen.

Episodene ligger også samlet på www.aftenpodden.no

Programleder Lars Glomnes snakker med USA-korrespondent Øystein Langberg og kommentator Christina Pletten i ukens USA-podkast.

De diskuterer hvor bevisst Donald Trump er når han uttaler seg utydelig om brennbare temaer: Hva mener han egentlig, når han sår tvil om en fredelig maktovertagelse?

Om hans nye forslag til høyesterettsdommer, og ikke minst den store skatteavsløringen som ryster Trump-administrasjonen.

Nye episoder hver uke

Fra denne uken må du være abonnent på Aftenposten for å kunne høre Aftenpoddens USA-podkast. Nå fjernes den fra Itunes og Spotify og tilbys kun på Aftenpostens nye podkastplattform.

Podkasten kommer ut hver tirsdag og har i dag mellom 30 000 og 40 000 lyttere i uken.

– Dette er et forsøk som vi tror abonnentene vil sette pris på. Internasjonalt satser flere nå på eget innhold, og i tråd med Aftenpostens forretningsmodell er det naturlig at noe stoff går bare til abonnentene, sier Karoline Fossland. Hun er avdelingsleder for lyd i Aftenposten.

Den ukentlige podkasten Aftenpodden, som gir analyser og nyheter fra norsk politikk og debatt hver torsdag, vil fremdeles ligge åpent for alle brukere på alle podkastplattformer.