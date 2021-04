Aftenpodden: For første gang er KrF på offensiven i abortdebatten

En abortdebatt der KrF ikke må forsvare seg, kan være håpet for det nederlagsdømte partiet inn i valgkampen.

Trine Eilertsen, Lars Glomnes, Kjetil Alstadheim og Sarah Sørheim diskuterer det vanskelige abortspørsmålet i denne ukens podkast. Det er vanskelig både som et faktisk dilemma og som en politisk sak. For KrF, som har landsmøtet sitt i helgen, er debatten noe å samle seg om.

For første gang på mange år opplever partiet at de er på offensiven i spørsmålet, etter at SV gikk inn for større endringer i norsk abortpolitikk på sitt landsmøte sist helg.

