Derfor ble det bråstopp for appen Smittestopp

16. april lanserte Erna Solberg appen som skulle være en digital løsning på veien mot større frihet. Denne uken ble det bråstopp for appen Smittestopp.

Appen Smittestopp hadde rundt 600 000 aktive brukere da den ble lagt ned. Heiko Junge

Nå nettopp

Da Norge var på sitt mest lukkede på grunn av koronaen, ble Smittestopp lansert.

– For at vi skal kunne åpne mer de neste ukene må flere ting være oppfylt. Derfor ber jeg dere bli med på nok en dugnad. For arbeidet med å spore smitten må vi gjøre sammen, blant annet ved å bruke smittestoppappen, sa Erna Solberg på pressekonferansen.

Appen ble utviklet av forskningsinstituttet Simula for Folkehelseinstituttet (FHI). Enkelt forklart sporer appen posisjonen din til enhver tid, slik at den kan gi deg beskjed dersom du har vært i nærkontakt med noen som har testet positivt på koronaviruset.

Har fått mye kritikk

Appen fikk tidlig kritikk fra flere hold. Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International har kritisert appen for å være blant de mest inngripende i verden – sammen med smittesporingsapper fra Bahrain og Kuwait. Og på søndag grep Datatilsynet inn. Nå har FHI stanset innsamlingen av data gjennom appen midlertidig.

I dagens episode av podkasten Forklart forteller NRKs teknologijournalist Ståle Grut om de to turbulente månedene for appen som skulle gi oss friheten tilbake – men endte som en flopp.

