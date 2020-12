Gaming kan gjøre barn gladere

Barn som spiller mye, blir gladere enn de som spiller lite. Det har forskere i England funnet ut. Men kan det virkelig stemme?

Nesten seks av ti 9–18-åringer som spiller, synes gaming er sosialt, ifølge Barn og medier 2020 og Foreldreundersøkelsen 2020 (Medietilsynet). Foto: Shutterstock

Gaming kan gjøre oss gladere. Det har forskere ved Oxford university funnet ut. Det er spesielt to ting som gjør oss lykkelig når vi gamer.

Det ene er at vi er sammen med noen når vi gamer. Om man er sammen med venner eller noen man har truffet i spillet, har heller ikke så mye å si, så lenge du er sammen med noen.

– Det viser seg at jo mer du spiller, jo lykkeligere er du, sammenlignet med de som spiller lite. Det betyr ikke at de som spiller kjempemye nødvendigvis er superlykkelige, men de som spiller mer enn de som spiller lite, er lykkeligere, sier psykolog og forsker Espen Sjøberg ved Høgskolen i Kristiania.

Den andre delen handler om følelsen av at man har kontroll over det som skjer når man gamer.

– Når du føler at det er du som bestemmer hva du spiller og hvorfor du spiller det, blir du også lykkeligere jo mer du spiller, sier Sjøberg.

Fortnite, Roblox og Minecraft er noen av spillene norske barn spiller mest, ifølge Medietilsynets undersøkelse. Foto: Reuters / Epic games

Press og tvang

Men du blir ikke glad av å spille hvis du føler at du må gjøre det fordi andre presser deg til det.

– Eller hvis du føler at du må spille fordi det er en frist om å få tak i et spesielt sverd eller en kiste for eksempel. Da blir det et press for å spille. Og da blir folk ulykkelige av det, sier Sjøberg.

Spiller mer

Antall barn og unge som spiller dataspill har økt år for år, og tall fra Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020 viser at nesten alle (86 %) 9-18-åringer spiller dataspill.

Men når blir det for mye spilling? Og kan man egentlig bli avhengig? Hør ukens episode av Forklart Junior sammen med barna.