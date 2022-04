I 39 år prøvde «Maren» å være vanlig og hetero. Så måtte hun følge hjertet.

Illustrasjonsfoto

51 minutter siden

Hør podkasten Fortalt om «Maren» her:

I mange år levde «Maren» et vanlig a4-liv, med mann og barn. Det var hverdagen hun hadde drømt om, og hun ville at den skulle fungere.

Men noe kjentes feil. Hun selv kjentes feil.

Da hun gikk på videregående skole på nittitallet sa den kuleste jenta i klassen: «Hadde jeg vært lesbisk, ville jeg tatt selvmord». Maren var enig. Selvsagt var hun heterofil. Akkurat som alle andre.

Mange menn har prøvd

Gjennom ungdomsårene og voksenlivet har hun hatt flere mannlige kjærester. Hun har vært forelsket i menn og hun har prøvd å få kjærligheten til å vare. Men det var alltid noe som skurret.

- Det er mange menn som har prøvd å gjøre meg fornøyd. Men jeg ble aldri fornøyd.

Sa ja da mannen fridde

I 2019 var Maren samboer med en mann. Og mor til et lite barn. Men inni henne vokste et emosjonelt kaos. For å dempe det begynte hun å gå til psykolog. Så forelsket hun seg i psykologen - som var en kvinne.

Likevel svarte hun ja da samboeren fridde. Og prøvde å være glad for at hun skulle gifte seg.

Late bloomer ladies

Tre måneder før pandemien stengte Norge satt Maren på badegulvet en sen kveld. Hun googlet «lesbisk i heterofilt forhold». Blant det hun fant var: Late bloomer ladies. En støttegruppe for kvinner som kommer ut sent i livet.

Et par uker senere gikk hun på sitt første møte, i all hemmelighet. Kvelden endte med at hun lå ut over et bord i et rom fullt av fremmede kvinner, og hulkegråt.

Hjemme hadde hun en mann som ikke ante noe. Et barn som levde et trygt familieliv. Og selv hadde hun aldri vært så ulykkelig.

Hva skulle hun gjøre?

