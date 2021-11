De giftet seg alle tidlig i 20-årene. Det har mange en mening om.

Skal du ikke leve litt mer? Er du gravid? Var det arrangert ekteskap? Spørsmålene var mange da Iman, Ida og Adam giftet seg med sine utkårede.

Ida Shirazi (til venstre) giftet seg i Iran da hun var 21 år. Adam Ezzari og Iman Meskini fant sine ektefeller da de var henholdsvis 21 og 22.

– For mange var det overraskende at jeg skulle gifte meg. Jeg måtte leve livet først, fikk jeg høre. Gjerne av dem som mener det er greit å ligge litt rundt. For meg blir ikke det riktig, sier skuespiller og artist Adam Ezzari.

Han er ukens gjest i podkasten Har du trua?, hvor Iman Meskini og Ida Shirazi inviterer ulike gjester til å snakke om religion. Tema i episoden er ekteskap.

Nordmenn blir stadig eldre når de gifter seg: Ifølge SSB er gjennomsnittsalderen 36 år for menn og 34 år for kvinner, blant dem som ikke har vært gift tidligere.

Iman Meskini (24) har allerede vært gift i to år. Hun er praktiserende muslim og har alltid vært innstilt på at hun skulle gifte seg.

– Så var spørsmålet: Hvem skulle jeg gifte meg med? forteller Iman.

Da hun traff Mourad Jarrari, som hun nå er gift med, gikk hun raskt rett på sak: «Jeg er ute etter noe seriøst. Jeg leter ikke etter en kjæreste, men mannen i mitt liv og faren til mine fremtidige barn.»

Mourad på sin side var småsjokkert, forteller han. Så begynte han å tenke. Iman var jo den han hadde lett etter.

Men Iman hadde samtidig tre tydelige krav. Ville han innfri dem? Hør mer i podkasten Har du trua?.

Skuespiller Iman Meskini (24) og venninnen Ida Shirazi (25), som er student og samfunnsdebattant, er programledere i podkasten Har du trua? De inviterer gjester til å fortelle om hvordan religion har påvirket dem og valgene de har tatt.

Meskini er kjent fra TV-serien Skam. Hun er praktiserende muslim.

Shirazi studerer religionsvitenskap. Hun har vokst opp i et hjem med både kristne og muslimske tradisjoner. Selv tviler hun, men er nysgjerrig på alt som med religion å gjøre.

Nye episoder av Har du trua? kommer ut hver onsdag.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Kontakt ingvild.berg@aftenposten.no.

Produsent er Peter Daatland, og Ingvild Berg har bidratt med research og etiske vurderinger.

