Aftenpodden kårer valgkampens vinnere

Det er bare dager igjen til fasit, men podkasten Aftenpodden gir sin dom over valgkampen allerede nå.

Nå nettopp

Hvem har sikret partiet et trygt fundament, og hvem har æren for at partiet kan heve seg over sperregrensen? Eller er det noen som er den absolutte taper?

Panelet i Aftenpodden gir sin dom i ukens episode. De diskuterer også MDGs strategiske valg om å stille et glassklart ultimatum til eventuelle samarbeidspartnere.

Det eneste problemet er at de store partiene foreløpig takker like klart nei. Dermed risikerer MDG å stå uten innflytelse, til tross for en potensielt rekordstor gruppe på Stortinget.

Hver torsdag ser Aftenpodden på de største og morsomste sakene i norsk politikk og samfunnsdebatt, med programleder Lars Glomnes, sjefredaktør Trine Eilertsen, politisk redaktør Kjetil Alstadheim og NTB-nyhetsredaktør Sarah Sørheim.

