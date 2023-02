Putins krig er utskjelt og kalt ydmykende. Hun har svaret på hvorfor han fremdeles er populær.

Russiske Maria har opplevd tap, kaos og trusler fra mafiaen i sin kamp for å gi sønnene et godt liv. Men nå vil hun sende dem til fronten. Hvordan havnet hun der? Hør podkastdokumentaren Putin og Maria.

Maria (62) har levd halve livet i Sovjetunionen og halve livet i Russland. Hun er ikke i tvil om hva hun foretrekker.

22.02.2023 15:33

Du kan lytte til alle fire episoder her eller nederst i denne artikkelen. Du finner også hele serien hos Podme.

I snart fire år har Aftenposten fulgt en russisk familie og deres hverdag. Familiens matriark, Maria, er født i Ukraina. Familien har mange slektninger i Ukraina og har feriert der flere ganger.

Det gjør de ikke nå lenger. De snakker heller ikke med familien på den andre siden av grensen.

Det er nå ett år siden Russland gikk til fullskala invasjon av sitt naboland. Krigen har snudd opp ned på mange familier, også Marias. Men hun støtter krigen. Enda mer nå enn for ett år siden. Hun ser gjerne at sønnene hennes drar dit og «kjemper som menn». Og hun mener at Putin er den eneste som kan redde dem fra «Vestens klo». Aller helst skulle hun ønske at den russiske presidenten ga henne Sovjetunionen tilbake.

Marias historie strekker seg over 60 år. Aftenposten har gått den i sømmene for å se etter hendelser som kan forklare hvorfor Maria, og andre med henne, støtter Putins krig i Ukraina.

Maria mens hun studerte til å bli maskiningeniør. Allerede som ung student måtte hun ta mye ansvar. For fjerde året på studiet kom den første gutten - Aleksej (t.h). Året etter kom Nikolaj (t.v) og senere tvillingguttene i midten. De er en vanlig russisk familie. Mamma Maria forteller om et Russland på 1990-tallet som var preget av kaos, brann og banditter.

Vi fant fattigdom, kaos og kriminalitet. Et skjebnesvangert møte med den russiske mafiaen, drømmer om et bedre liv – og et effektivt propagandaapparat.

Vil du vite hvorfor Vladimir Putin fremdeles er populær og sitter med makten i Russland? Her er podkast-dokumentaren «Putin og Maria»: