Hvor mye forstår de store språkmodellene?

Ingen vet hva bevissthet er. Så hvorfor sier noen forskere at KI er i ferd med å bli bevisst? Hør podkasten Dypdykk i spilleren under.

10.05.2023 15:35

Inga Strümke forsker på kunstig intelligens (KI). Eller snakker med aliens, som hun selv sier.

– Helt spesifikt prøver jeg å finne hva en maskin har skjønt, når den har lært seg å løse et eller annet problem. Maskiner har en helt annen måte å være intelligent på enn oss mennesker. Derfor tenker jeg det er litt som å snakke med aliens. Intelligensen deres er helt fremmed for oss.

Det siste året har flere forskere og toppsjefer i de store tech-selskapene advart om utviklingen innen kunstig intelligens. Selveste «Gudfaren av kunstig intelligens» har gått så langt som å levere oppsigelse.

De mener at maskinene er i ferd med å bli smartere enn oss, og noen advarer til og med om at de er i ferd med å bli bevisste.

Men ingen vet hva bevissthet er. Og det er et problem når vi skal snakke om bevissthet i maskiner, sier Inga Strümke.

– Parallellen der er vann. Hverdags-definisjonen av vann er at det er vått, har ingen farge og smaker ingenting. Men den vitenskapelig definisjonen av vann er hvilke grunnstoffer og molekyler det består av, hva frysepunktet er og så videre. Og en slik vitenskapelig definisjon har vi ikke for bevissthet. Derfor tror jeg heller ikke vi kommer til å klare å skjønne det om vi snubler over bevissthet i maskiner.

I ukens episode av Dypdykk har vi også møtt filosof Einar Duenger Bøhn, hjerneforsker Johan Frederik Storm og zoolog Petter Bøckman i jakten på flere svar. Hør episoden her.

