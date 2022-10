Helene (35) frøs ned egg for å få ro i livet

Da Helene ble singel, tikket det inn en melding på mobilen: «Nå kan enslige fryse ned egg i Norge.»

I ukens episode av Fortalt får du høre Helene Svabøs prosess med å fryse ned egg.

– Jeg hadde lyst til å gå ut og date uten å tenkte på om han jeg tar en øl med er faren til mine barn eller ikke. Det vet man ikke før det har gått år kanskje.

Det sa Helene Svabø (37).

For to år siden ble hun singel. Da bestemte hun seg for å bruke det nye tilbudet i Norge og fryse ned egg.

– Jeg aner ikke hvordan livet blir, men dette er noe jeg faktisk kan gjøre.

Hør episoden i podkasten Fortalt her:

Slik hører du podkasten

«Fortalt» arrow-outward-link er en podkast fra Aftenposten. En ny historie kommer hver søndag.