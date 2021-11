Har morfar virkelig drept noen?

Han ble beryktet fordi han alltid gikk tom for ammunisjon. Men programleder Kristoffer Rønneberg husker ham best som som en snill og omsorgsfull morfar. Hvordan kan de to være samme mann?

Inge Storheill var Norges eneste soldat i krigen mot Japan. Mange år senere ble han morfaren til programleder og Aftenposten-journalist Kristoffer Rønneberg.

10. nov. 2021 15:35 Sist oppdatert 8 minutter siden

Siste episode av Aftenposten-podkasten «Jeg var der» handler om Inge Storheill, Norges eneste soldat i krigen mot Japan.

Han var beryktet blant sine medsoldater fordi han aldri hadde med seg noe ammunisjon tilbake fra tokt. Alt han hadde med seg, brukte han på fienden.

Noe av det aller siste som skjedde i andre verdenskrig, var at han ble skutt ned over Japan.

Under ham lå det endeløse havet. Stillehavet. Han visste at motoren var truffet. Han visste at han ikke ville klare å redde flyet.

Derfor satte han snuten vekk fra land og siktet mot horisonten. Snart sluttet propellen å snurre. Og da kunne jo ikke flyet holde seg i luften.

Havet kom stadig nærmere.

Helt til han kræsjet.

Hva som skjedde etterpå, får du vite i denne bonusepisoden.

I denne episoden medvirker også Rønnebergs mor, Mette Storheill.

fullskjerm neste Inge Storheill, fotografert på et ukjent sted under andre verdenskrig. 1 av 7 Foto: Privat

I podkasten «Jeg var der» får du høre om noen av de største nyhetshendelsene vi husker – fortalt av dem som var der. Episodene publiseres i Aftenposten-appen og i podkast-appen PodMe.

