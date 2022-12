Tar vi bedre livsvalg i 40-årene enn vi gjorde i 20-årene?

I sesongfinalen av Førti-ish er temaet livsvisdom. Er det sånn at folk i førtiårene gjør bedre valg og vurderinger – i partnerjakt, jobb og saker vi brenner for – enn folk i tjueårene? Eller er det snarere motsatt?

Kristine Hellesland og Marte Spurkland i podkasten Førti-ish

I dag 13:06

Nærhet, trygghet og glede i øyeblikket. Det er blant kriteriene når generasjon 40-ish går på partnerjakt. Mens for generasjon 20-ish som dater er ofte spenning og store følelser viktigere.

– Men så finnes det jo også de som går på tvers av den type generaliseringer, sier Kristine Hellesland, i podkasten Førti-ish.

– For om du vil gjøre “bedre” kjærlighetsvalg, må du først bryte med fastgrodde handlingsmønstre.

Generasjoner da og nå

Dagens generasjon Z, de mellom 15-25, endrer seg også. Fra å være på topp med klimaengasjement og krav til endring for tre år siden, hevder Opinions Ung 23-undersøkelse, at engasjementet hos en stor gruppe unge er i ferd med å dabbe av.

– Men som etablert voksen som er fanget i hverdagslivet kan vi jo håpe at det er de yngre generasjonene som skal storme frem og få til de store samfunnsendringene, sier Marte Spurkland.

– Så hvis de unge voksne nå ser på de «voksne» og forventer mer handling derfra, hva krever det av oss?

Hva med andre generasjonsforskjeller?

– Jeg opplever at den yngre generasjonen har et større ordforråd til å forstå og sette ord på verden rundt seg, sier Kristine Hellesland.

– Verden er mer tilgjengelig for dem, enn den var for oss – uten internett. Det er klart at det påvirker og gjør noe med dem som gruppe.

For å utvide ordforrådet til Førti-ish lyttere undersøker vi både årets ord, kåret av ordboken Merriam Webster: gaslighting.

Og dessuten et ord som har fått oppmerksomhet denne uken: phubbing.

Og i anledning sesongfinalen har selv Marte Spurkland funnet seg en affirmation.

Hør flere episoder av Førti-ish her: