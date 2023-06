Poprådet: – Verdens farligste TV-serie fyller 20 år

– Det var reality-TV på sitt mest skadelige, både for de som var med og de som så på.

15.06.2023 14:45

Det mener programleder i Poprådet, Sanne Hansson Lier. Realityserien hun snakker om er America’s Next Top Model, som hadde premiere i 2003. Modellkonkurransen med supermodell Tyra Banks i spissen gikk på skjermen frem til 2018, i hele 24 sesonger.

– Det kan godt hende at America’s Next Top Model viste moteindustrien for det den var, men da burde det ikke blitt vist, mener Hansson Lier.

Komiker Isalill Kolpus er gjest i ukens episode av Poprådet, og hun skulle ønske hun aldri hadde blitt introdusert for hverken America’s Next Top Model eller uttrykket «Nothing tastes as good as skinny feels».

– Men vent, jeg tror jeg leste på Twitter at noen hadde laget en sjokolade eller noe som het Skinny Feels. Det likte jeg, ler Kolpus.

Programleder og supermodell Tyra Banks lærte en hel generasjon å «smize», altså å «smile with your eyes». Om hun selv «smizer» på dette bildet kan kanskje diskuteres.

Verifisert kjendis

Mye har skjedd siden sist Isalill Kolpus var gjest i Poprådet. Til høsten skal Kolpus nemlig ta over for Pernille Sørensen i Nytt på nytt. Men hverdagen har foreløpig ikke endret seg så mye for den samiske komikeren.

– Jeg har bare bestemt meg for at det ikke skjer før det er på TV, sier hun.

Blir du stoppet i butikken?

– Nei, nei, nei. Jeg får gå veldig i fred. Til og med hjemme i Kirkenes fikk jeg gå i fred.

Men Kolpus forteller at hun tok ett grep allerede dagen etter at Nytt på nytt-nyheten kom.

– Jeg fikk verifisert Instagram-kontoen min. Det er skikkelig pinlig, jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det. Det er noe nedrig med å ha verifisert konto og 3000 følgere.

Komiker Isalill Kolpus er fast gjest i Aftenpostens podkast Poprådet. Til høsten erstatter hun Pernille Sørensen i Nytt på Nytt.

Hør Poprådet på Øyafestivalen

Podkasten Poprådet tar seg av de viktigste popkulturelle sakene hver uke med ett mål for øye: Finne ut hva feedene våre forteller om tiden vi lever i.

Tirsdag 20. juni kommer sesongens siste episode, med komiker Dag Sørås som gjest.

Etter sommeren er Poprådet tilbake med ny sesong, og ikke nok med det:

Torsdag 10. august blir det livepod på Øyafestivalen. Der får programlederne Sanne Hansson Lier og Therese Sollien med seg både Isalill Kolpus og Javad El Bakali, mannen bak kontoen Utlending.memes.

Hør Poprådet i Aftenposten-appen eller hos PodMe.