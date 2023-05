Q, Brexit og Trump: Hva handler konspirasjonsteoriene egentlig om?

På 90-tallet trodde vi at det liberale demokratiet var kommet for å bli. Nå vet vi bedre.

31.05.2023 15:35

– Veldig mange amerikanere tror at det er de amerikanske myndighetene som sto bak terrorangrepene den 11. september 2001. Det finnes 30–40 forskjellige teorier om hvordan de gjorde det, sier Terje Emberland. Han er religionshistoriker og forsker på konspirasjonsteorier.

– De ulike teoriene utelukker gjerne hverandre, men det er ikke nødvendigvis noe folk bryr seg om, mener han.

Konspirasjonsteorier handler egentlig ikke om troen på den alternative forklaringen. De handler om mistilliten til den offisielle forklaringen.

Og mistillit kan også gi næring til populisme, ifølge Emberland.

– Vi ser en nær forbindelse mellom populistisk retorikk og konspirasjonsteorier. De ligner på hverandre.

Men hvor kommer denne mistilliten fra? Og hvorfor er det så mye av den akkurat nå?

Undersøkelser har vist at de som trodde at det engelske kongehuset planla Lady Dianas død, samtidig også trodde at hun levde. Det er ikke fordi de er spesielt dumme, sier Terje Emberland.

Historien gjentar seg, men ikke som du tror

Svarene kan ligge lenger bak i historien enn mange tror, mener historiker Rolf Hobson. Når han ser på vår del av verden de siste 15 årene, er det én ting forundrer ham:

– Noe som forundrer meg veldig med det som har skjedd de siste 15 årene i vår del av verden, at folk er så overrasket over fremveksten av konspirasjonsteorier på internett. At man sier at dette er noe helt nytt og irrasjonelt og en helt uforklarlig fenomen som ikke har noen paralleller i historien.

For å forklare fenomenet, vil Hobson helt tilbake til slutten av 1800-tallet. Hvorfor kan du høre i ukens episode av Dypdykk.

Hør episoden her.

Giorgia Meloni er leder av det høyrepopulistiske partiet Italias brødre og aktiv bruker av sosiale medier. I 2022 ble hun valgt som Italias første kvinnelige statsminister, og Italia fikk sin mest høyrevridde regjering siden Mussolinis tid.

Ny samfunnspodkast fra Aftenposten

I denne sesongen har vi også dykket ned i tema som kunstig intelligens, krigens psykologi og strømmarkedet. Episodene publiseres onsdager hos Podme og Aftenposten.

Har du tilbakemeldinger eller forslag til temaer du synes vi bør se på? Send oss en mail på dypdykk@aftenposten.no.