«Et kjernefysisk ragnarok». Hva gjør USA hvis Putin tyr til atomvåpen?

Denne ukens Aftenpodden USA tar for seg ulike scenarioer for bruk av atomvåpen mot Ukraina.

USAs president Joe Biden advarte nylig om at faren for et «kjernefysisk ragnarok» er den største siden 1960-tallet.

Denne ukens Aftenpodden USA handler om faren for at Vladimir Putin vil bruke taktiske atomvåpen mot Ukraina, og hvordan et eventuelt angrep kan komme til å se ut.

Panelet diskuterer også hvordan USA og Vesten vil velge å slå tilbake dersom Putin gjør det utenkelige.

Store nederlag

Bakgrunnen for at atomfrykten øker er Putins språkbruk og de svake resultatene på slagmarken i Ukraina, påpeker journalist Per Anders Johansen, som gjester podden denne uken.

Han understreker at de fleste eksperter anser faren for atomkrig som lav, men at signalene fra russerne bidrar til økt usikkerhet.

– Putin har vist at han er i stand til å begå mange feilgrep, sier Johansen.

