Førti-ish og stresset?

Det er ikke din skyld.

Kristine Hellesland og Marte Spurkland i podkasten Førti-ish

17 minutter siden

Barn som blir tenåringer og trenger ny type oppfølging. Foreldre som blir gamle og trenger ny type oppfølging. Samtidig får du kanskje nye muligheter på jobb, som du bare ikke kan si nei til.

Det er ikke uten grunn at noen mener førtiårene er den aller mest stressende livsfasen.

Kanskje kjenner du også at stresset treffer litt hardere enn før?

Respekt

Ukens episode av podkasten Førti-ish handler om kvinnekropp og stress.

Fra og med midten av 40-årene og inn mot overgangsalderen skjer hormonelle endringer, som i seg selv kan være stressende for kroppen. Og med stress utenfra samtidig, er det ikke så rart om det koker over innimellom.

– Den gode nyheten er: Det er ikke din skyld.

Det sier Marte Spurkland, programleder i Førti-ish.

– Den ekstra sårbarheten for stress som mange kvinner opplever midt i livet kan være reaksjon på reelle og krevende kroppslige endringer. Jeg mener at kvinner i overgangsvinduet skal ha respekt bare for å stå i det. For det kan være tøffere enn du tror.

Også et samfunnsproblem

To av tre kvinner i denne livsfasen får symptomer som er plagsomme. Og det er ikke bare en privatsak, mener Spurkland: – I flere land er det gjort beregninger som viser hvor kvinners overgangsplager koster, i sykedager og helseutgifter. Summene er ganske svimlende.

I Storbritannia er det nå kvinner som kaller seg menopause-aktivister og som krever større bevissthet i arbeidslivet og bedre oppfølging i helsevesenet. – Kanskje trenger vi noen overgangsaktivister i Norge også, sier Spurkland.

