2008: Øyeblikket da USA fikk sin første svarte president

Opplev de store verdensbegivenhetene - fortalt av dem som var der.

Erik Møller Solheim (til høyre) dro til USA for å jobbe som frivillig for Obama-kampanjen. Midt i valgkampen kom han på nært hold av sin store helt.

5. okt. 2021 12:00 Sist oppdatert 32 minutter siden

Kretsen rundt Barack Obama var nesten som en kult. Og forløsningen på valgnatten var noe helt spesielt for alle som var til stede.

En av dem som kastet seg inn i Obama-valgkampen var den norske journalisten Erik Møller Solhem. Han la all objektivitet til side for å delta som frivillig for den amerikanske politikeren.

Da han på et valgmøte i Minneapolis fikk ta Obama i hånden, eksploderte noe inni den norske aktivisten.

I denne episoden av Aftenposten-podkasten Jeg var der får du høre hva som gjorde at Obama hadde så stor appell at han til slutt vant det amerikanske presidentvalget.

Valgkvelden 4. november 2008 sto Erik Møller Solheim i en park i Chigaco for å feire. I den samme parken sto Aftenposten-korrespondenten John Hultgren for å rapportere.

Programleder Kristoffer Rønneberg var også der den noevemberkvelden og fikk med seg hvordan folkemengden eksploderte idet valgresultatet ble klart.

Du får også høre hvordan det valget banet vei for Donald Trump åtte år senere.

Hør alle episodene i PodMe eller hos Aftenposten - hver tirsdag utover høsten. Den første kan du høre her, helt gratis.

