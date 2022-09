Hør Fortalt: Kampen mot stemmene i hodet

«Markus» er blitt hentet av politiet flere ganger enn han har tall på. Ikke fordi han er farlig eller har skadet noen andre, men fordi han blir farlig for seg selv. For når stemmene tar over, er det ikke han som bestemmer.

Hør historien om «Markus» i podkasten Fortalt, der han forteller om kampen mot stemmene i hodet - og om en laminert lapp - som til slutt hjalp ham.

48 minutter siden

I den nyeste episoden av Aftenpostens podkast Fortalt, forteller «Markus» hvordan det er å leve med stemmer i hodet.

«Du redder verden hvis du tar livet ditt,» kan stemmene si. Og «Markus» må gjøre som de sier.

Trenger du noen å snakke med?

I så fall kan du ringe:

– Hjelpetelefonen til Mental Helse på 116 123 (hele døgnet)

– Kirkens SOS på 22 40 00 40 (hele døgnet)

Slik hører du podkasten:

«Fortalt» er en podkast fra Aftenposten. En ny historie kommer hver søndag.

Podkasten hører du også i Aftenposten-appen eller i Schibsteds nye podkast-app PodMe.

Hør flere episoder av Fortalt her: