Aftenpodden USA: Hvilken supermakt taper mest på koronakrisen?

Koronakrisen spisser konflikten mellom USA og Kina. Kan dette være USAs undergang? Eller blir det Kina som snubler? Aftenpodden diskuterer kampen mellom stormaktene.

USA-korrespondent Øystein Langberg og tidligere Kina-korrespondent Kristoffer Rønneberg snakker med programleder Lars Glomnes i en USA-utgave av podkasten Aftenpodden.

De diskuterer hvordan Donald Trump redning i høst, kan være å skylde på Kina. Men det kan føre med seg andre problemer. Hvis det er duket for en duell mellom supermaktene i kjølvannet av koronakrisen: Hvem ligger best an? Er det slik at Kina, der det hele startet, kan ende opp som den store vinneren?

Nye episoder hver uke

Den ukentlige podkasten Aftenpodden gir analyser og nyheter fra norsk politikk og debatt. Med er sjefredaktør Trine Eilertsen, politisk journalist Lars Glomnes og NTB-redaktør Sarah Sørheim. Nye episoder kommer hver torsdag. En gang i uken rapporterer også korrespondent Øystein Langberg fra USA.