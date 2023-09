«Røykelovens far» måtte ha livvakt

Klimamålet krever store endringer raskt. Men politikerne må også holde seg inne med velgerne. Kan klimakrisen løses i et demokrati? I ukens Dypdykk møter vi blant annet eks-politiker Dagfinn Høybråten (KrF), som har erfaring med å innføre radikal politikk.

«Osama bin Høybråten» og «Ayatollah Høybråten». Skjellsordene haglet mot Dagfinn Høybråten da han ville ha slutt på røyklagte restauranter og barer. Vis mer

Publisert: 07.09.2023 15:01

Innstrammingen av røykeloven i 2004 var kontroversiell. Regjeringskolleger, folk i embetsverket og på partikontoret: Alle var nervøse for hva Høybråten egentlig drev med. Visst var de faglige anbefalingene tydelige, men hvilke politiske konsekvenser ville det få? Ville innstrammingen av røykeloven slå utelivsbransjen konkurs?

– De populære tiltakene som man gjerne griper til, de virker ikke. De upopulære tiltakene virker, sier Høybråten i dag.

Børs Café i Bergen trodde de måtte legge ned da røykeloven trådte i kraft. To år senere gikk butikken som aldri før, og fem av seks ansatte hadde selv sluttet å røyke. Bartender Felipe Valdes mente i 2006 at arbeidsmiljøet hadde blitt mye bedre på grunn av røykeforbudet. Vis mer

Overskudd av kunnskap

Den tidligere helseministeren mener dagens klimadebatt preges av overskudd av kunnskap og underskudd på handling.

– Hvis man bare skal styre etter folkemeningen, kan man egentlig overlate politikken til byråkrater. De kan måle folks holdninger og gjennomføre det som er innenfor. Men av og til står man i situasjoner hvor man er nødt til å føre an. Man må handle før man er sikker på om det er en vinnersak eller ikke.

Den omstridte innstrammingen av røykeloven gikk gjennom i 2004, og økte snart i popularitet. Det gjorde aldri Høybråten.

– Det gikk jo ikke så bra med Kristelig Folkeparti før denne loven, og det har ikke gått så veldig bra etterpå heller.

Er demokratiet klimakrisens egentlige problem? Ville et diktatur vært mer effektivt? Og hvordan har vi løst klimaendringer tidligere i historien? Hør ukens episode av samfunnspodkasten Dypdykk her:

