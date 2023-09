Ett valg i 2018 kunne gitt lavere rente i dag: – Ikke en god idé

Et stramt inflasjonsmål tvinger renten oppover. – Det var ikke særlig mye vitenskap bak det, sier inflasjonsmålets far i podkasten Dypdykk.

Publisert: 21.09.2023 10:14 Oppdatert: 21.09.2023 11:08

At renten går opp, henger tett sammen med inflasjonsmålet inflasjonsmåletDet som anses for å være en sunn prisvekst i et samfunn. Norges Banks viktigste oppgave er å nå dette målet.. I ukens Dypdykk stiller vi spørsmålet som tas for gitt: Hvorfor må inflasjonsmålet være akkurat 2 prosent?

Prisveksten i Norge har i realiteten ligget rundt 6 prosent i lengre tid, men Norges Bank må ty til stadige rentehevinger for å styre ned mot målet på 2 prosent. Hvorfor har vi ikke et høyere inflasjonsmål?

– Den diskusjonen tror jeg vil komme mer og mer, sier økonomikommentator Sindre Heyerdahl i E24.

I ukens Dypdykk er vi på Arendalsuka for å overvære Ida Wolden Baches rentebeslutning. Vi gir deg historien om hvordan en nyutdannet krølltopp på New Zealand oppfant inflasjonsmålet, samt hvordan dette snek seg inn i Norge i 2001 – i skyggen av handlingsregelen.

Når Heyerdahl ser fremover, skimter han en fremtid hvor inflasjonen demper seg videre, men at det kan bli vanskelig å bli kvitt det siste «fettet» ned mot målet om 2 prosent.

Men dagens stramme inflasjonsmål kom til verden først i 2018.

– Jeg synes ikke det var en god idé å endre inflasjonsmålet, sier økonominestor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

