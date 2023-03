Alene på rommet sitt flyktet Silje inn i filmer og dataspill. Fantasiverdenen på skjermen ble til slutt veien ut av ensomhet.

Folk er en podkastserie fra Aftenposten. I serien møter du helt vanlige mennesker som har opplevd sterke vendepunkt. Her er Siljes historie:

Silje Danielsen fant sitt fellesskap i Cosplay-miljøet.

11.03.2023 10:55

«Mitt første møte med mobbing startet tidlig på barneskolen. Jeg fikk tidlig kallenavnet «Tjukkaræva». Jeg hadde kanskje en eller to nære venne, men fant liksom aldri mitt fellesskap. Jeg tilbrakte mye tid alene på rommet mitt. Der flyktet jeg inn i filmer og videospill. Det var en fantastisk lettelse i den virkelighetsflukten. Fra en hverdag som var vanskelig og grå, til å tre inn i en verden hvor det egentlig ikke er noe som holder deg igjen. I ungdomsårene møtte jeg litt mer alternative mennesker. En dag inviterte de meg med på noe de kalte et Con. Jeg visste ikke da at det skulle bli starten på det som skulle komme til å definere meg som person.»

Lytt til Siljes historie via spilleren under eller i PodMe:

forrige









fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Siri Øverland Eriksen / Aftenposten

Hør flere episoder av podkasten Folk her: