– Du kan ikke kjøpe deg til legendestatus

Også verdens største influensere har forbilder. Men hvem? Og hvorfor?

I fjor lånte Kim Kardashian en kjole som tilhørte Marilyn Monroe til den stjernespekkede Met-gallaen, som hun dro på sammen med eksen Pete Davidson. Nå har hun gått enda lengre.

26.01.2023 14:26

Kim Kardashian har brukt 2 millioner kroner på prinsesse Diana sitt gamle ametyst-kors, mens Beyoncé har fått 35 millioner dollar for å opptre på åpningen av et hotell i Dubai.

I mellomtiden tror kona til Alec Baldwin at hun er dronningen av Mallorca, i hvert fall nesten, og her i Norge er det tydeligvis ikke alle som får lov til å roaste Erik Follestad.

Og som om ikke det var nok, vil alskens moteløver ha oss til å grave etter buksene vi kastet i 2007.

Det er med andre ord nok å ta tak i når Poprådet møtes for tredje gang.

Denne uken har Aftenpostens popkultur-eksperter Sanne Hansson Lier og Therese Sollien besøk av komiker og tekstforfatter Javad El Bakali, som står bak den populære Instagram-kontoen Utlending memes. Han oppsummerer ukens rådsmøte ganske greit:

– De folkene her har for mye tid og for mye spenn.

Hør episoden her:

Instagram-kjendis og tekstforfatter Javad El Bakali er gjest i ukens episode av Poprådet.

Bli klok på og av popkultur

Poprådet tar seg av de viktigste sakene hver uke med ett mål for øye: Finne ut hva feedene våre forteller om tiden vi lever i. De andre faste gjestene er:

Komiker Dag Sørås

Samfunnsredaktør i E24 og tidligere statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Komiker Isalill Kolpus

Hør Poprådet hver tirsdag i Aftenposten-appen eller hos PodMe.

