Den svenske gutten ble barnesoldat for IS

24 minutter siden

De var fem søsken med en vanlig barndom i Sverige. Men så tok moren deres et valg som endret livet deres for alltid.

I 2013 tok hun med barna til krigsherjede Syria. Der ble to av sønnene brukt som barnesoldater for IS. Nå er moren dømt for grove krigsforbrytelser. Dommen falt 4. mars og er den første av sitt slag i Norden.