Kan sex og småbarnsliv kombineres? Hør vår nye podkast om samliv.

Denne podkasten er laget gjennom en samarbeidsavtale Aftenposten har med selskapet The We Effect. Oda Weider-Krog er tilknyttet Moderne Media og står også bak podkasten Familieliv

The We Effect er etablert som et ideelt selskap, og samarbeider med ledende forskere og fagpersoner om å utvikle innhold og tjenester av høy kvalitet for par og familier. Selskapet står bak Vi-appen og en partest som tilbys Aftenpostens abonnenter. The We Effect AS eies av gründerne Rachel og Kristian David Elgen, psykolog, professor og Aftenposten-spaltist Frode Thuen, psykolog Catrin Sagen, allmennlege Edvard Hjort Iversen, spesialist i psykiatri Øystein Elgen og lege og professor Irene Elgen (via selskapet Livsvitaminer DA), samt den frivillige foreningen Foreningen Familieskolen.

De faglige rådene er satt sammen av Familieskolen, Frode Thuen og Cathrine Sagen.

Familieskolen tilbyr undervisning og kurs for parforhold og foreldreskap, og drives av personer med bakgrunn som leger, pedagog og psykiatere.

Familieskolen støttes økonomisk av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (BUF-dir), og de har også vært med på det faglige samarbeidet til utviklingen av VI-appen.

Aftenposten er ansvarlig for alt innhold som publiseres på våre flater.