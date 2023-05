Våre podkaster om kunstig intelligens (KI) og de store gjennombruddene fra Open AI og ChatGPT

Og svar på seks vanlige spørsmål. AI, KI, kunstig intelligens eller tenkende maskiner: Kall det hva du vil, men utviklingen går i rekordfart. Vil du forstå mer, har vi samlet våre beste podkaster her.

Kunstig intelligens kan potensielt revolusjonere hverdagen og erstatte millioner av dagens jobber.

Det vekker også mange spørsmål. Her er noen vanlige spørsmål fra Google:

Seks vanlige spørsmål om KI:

Hva er kunstig intelligens?

Det finnes ingen definisjon som alle er enige om. Vår ekspert Per Kristian Bjørkeng definerer teknologien slik: «Et datasystem som kan trenes til å utføre oppgaver som vi ikke vet hvordan vi skal programmere det til å utføre».

Hva betyr AI?

AI står for Artificial Intelligence. I Norge kaller vi det ofte kunstig intelligens, og forkortelsen blir da KI, som vi skriver i denne artikkelen.

Hva er gode eksempler på kunstig intelligens?

Det mest kjente eksempelet nå, er ChatGPT fra Open AI. Det er en stor språkmodell som er trent på veldig mye tekst. Den nyeste versjonen greier også å resonnere selv. Også Google, Facebook og andre selskaper jobber med sine egne modeller.

Hvordan fungerer kunstig intelligens?

Helt grunnleggende fungerer det slik: Når en språkmodell er trent opp på enorme mengder tekst, lærer den seg et mønster og forstår hva som er det mest sannsynlige neste ordet i en tekst. Dermed kan det både spørre, svare og skrive selv.

Vil vi skjønne det hvis maskiner blir bevisste?

Den ferske podkasten Dypdykk gir et grundig svar på akkurat det. Men ikke forvent et ja eller nei. Selv om mange snakker om at KI kan bli bevisst når som helst, så vet ingen hva bevissthet egentlig er.

KI-forsker Inga Strümke, en hjerneforsker, en filosof og en zoolog tar deg med i jakten på svar.

Podkasten Dypdykk går i dybden på spørsmål det ikke er så enkelt å google seg frem til selv. Som dette:

Hva er de etiske utfordringene med kunstig intelligens?

Når utviklingen av KI skjer så raskt, kan det skape frykt og etiske utfordringer. Mange frykter nå at utviklingen går så raskt at vi mister kontrollen. Ekspertene frykter først og fremst konsekvenser vi ikke kan forestille oss i dag. At en maskin skal bli så avansert at den selv blir bevisst og smartere enn oss, er en vanlig uro. Men det er også mange eksperter som mener vi er langt unna det scenarioet.

Det er ikke lenge siden over 1000 teknologieksperter ropte stopp. Elon Musk, Apple-medgrunnlegger Steve Wozniak og forfatter Yuval Harari var blant dem. Hør hvorfor her:

Hva brukes kunstig intelligens til?

Nå kan kunstig intelligens brukes til å jobbe med tekst, utføre kundeservice, skrive kode og veldig mye annet. Faktisk tror flere nå at millioner av jobber kan endres eller erstattes.

Hvilke yrker rammes først? Det kan du høre i denne episoden av Forklart:

Forklart er en daglig nyhetspodkast fra Aftenposten. Hver ukedag forklarer vi én nyhetssak. Podkasten er helt gratis og finnes overalt der du lytter til podkast.

Hva kan KI brukes til?

Tidligere i år fikk mange en kunstig venn rett i Snapchat-feeden. Prateboten «My AI» gjorde plutselig kunstig intelligens tilgjengelig for alle.

Men teknologijournalist Per Kristian Bjørkeng mener den virkelige revolusjonen ligger et annet sted. Hvor, kan du høre i denne episoden av Forklart:

Når noe endrer hverdagen så drastisk som kunstig intelligens kan gjøre nå, kan det også få noen overraskende utfall. Som at Microsofts utskjelte søkemotor Bing greier å vippe selveste Google av tronen.

Chat GPT er allerede en del av Bing, og det kan bli mer revolusjonerende enn da Iphone først kom. Hør hvorfor her:

Til slutt: Allerede før Chat GPT overrasket alle, visste vi at noe stort var på gang. I fjor sommer mente noen eksperter at programmet LaMDA var blitt bevisst – og fryktet å dø:

